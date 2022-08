"Nação Valente" será exibido no Festival de Locarno

"Nação Valente", sobre o fim do colonialismo português e os traumas da guerra, estará na competição oficial pelo Leopardo de Ouro da 75.ª edição do festival de Locarno.No programa competitivo "Pardi di domani", está o filme de animação "L'ombre des papillons", da realizadora marroquina Sofia El Khyari, coproduzido por França, Qatar, Marrocos e Portugal, pela Cola Animation.Fora de competição, estreiam-se dois documentários: "Onde fica esta rua? Ou sem antes nem depois", de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, e "Objetos de Luz", de Acácio de Almeida, por Marie Carré.Da seleção de Locarno, destaca-se ainda a estreia de "Nossa senhora da loja do chinês", de Ery Claver, uma produção angolana do coletivo de cinema independente Geração 80."O dia do desespero" (1992), de Manoel de Oliveira sobre os últimos dias de vida do escritor Camilo Castelo Branco, irá passar na secção "História(s) do Cinema".O festival termina a 13 de agosto.