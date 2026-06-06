Cultura
Noite da Literatura Europeia celebrada em diferentes locais de Lisboa
Ao final da tarde deste sábado, vários espaços de Lisboa vão transformar-se em palcos de leituras encenadas, com textos de autores europeus. É uma forma de celebrar a Noite da Literatura Europeia.
Entre as 19h00 e as 23h00, há sessões de leitura na zona do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade. Os textos serão lidos e interpretados por diversos atores.
As sessões de leitura passam ainda pelo Cinema São Jorge e pelo Instituto Camões.
As sessões de leitura passam ainda pelo Cinema São Jorge e pelo Instituto Camões.