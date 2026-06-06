Noite da Literatura Europeia celebrada em diferentes locais de Lisboa

Noite da Literatura Europeia celebrada em diferentes locais de Lisboa

Ao final da tarde deste sábado, vários espaços de Lisboa vão transformar-se em palcos de leituras encenadas, com textos de autores europeus. É uma forma de celebrar a Noite da Literatura Europeia.

Ana Laura - RTP Antena 1 /
Foto: Alice Sacco - Reuters

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Entre as 19h00 e as 23h00, há sessões de leitura na zona do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade. Os textos serão lidos e interpretados por diversos atores.

As sessões de leitura passam ainda pelo Cinema São Jorge e pelo Instituto Camões.
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