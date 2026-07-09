Cultura
NOS Alive. Edição 18 estreia Palco Literário e celebra os 20 anos de Buraka Som Sistema
Durante três dias, de 9 a 11 de julho, o festival NOS Alive traz música, cultura e entretenimento a oito palcos no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.
O festival cumpre 18 edições. Este ano, ao palco comédia e aos palcos da música junta-se um novo espaço com os livros e os escritores em destaque - é o Palco Literário.
Os Buraka Som Sistema assinalam os 20 anos da banda.
Nas melhorias de comunicações, o recinto tem várias paredes de carregamento, para bateria de telemóvel e há quatro cabines insonorizadas, da NOS, para receber e fazer chamadas.
Os Buraka Som Sistema assinalam os 20 anos da banda.
Nas melhorias de comunicações, o recinto tem várias paredes de carregamento, para bateria de telemóvel e há quatro cabines insonorizadas, da NOS, para receber e fazer chamadas.
O festival inaugura uma nova travessia do Tejo, ligação Trafaria - Algés.