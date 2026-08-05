"Nova `78" de Rodrigo Areias revive a energia da "Nova Convention"

Foto: Distribuidor do "Nova '78"

Percurso internacional do filme

Um ano após a estreia mundial no Festival de Cinema de Locarno, “Nova '78” chega aos cinemas portugueses, depois de um percurso internacional marcado pela presença em festivais. "Continua a ser projetado em muitas partes do mundo" e terá ainda distribuição noutros países, revelou o realizador português Rodrigo Areias. Um ano após a estreia mundial no Festival de Cinema de Locarno, “Nova '78” chega aos cinemas portugueses, depois de um percurso internacional marcado pela presença em festivais. "Continua a ser projetado em muitas partes do mundo" e terá ainda distribuição noutros países, revelou o realizador português Rodrigo Areias. Um convite que deu origem ao projeto

O documentário “Nova '78”é uma realização conjunta entre Rodrigo Areias e Aaron Brookner. O cineasta Rodrigo Areias explica que o documentário nasceu de um convite da produtora Paula Vaccaro para trabalhar o arquivo de Howard Brookner. Em conjunto com Aaron Brookner , sobrinho de Howard Brookner, optou por centrar o filme na “Nova Convention, de 1978”, recusando uma abordagem biográfica tradicional sobre William S. Burroughs. "Quisemos entrar naquele ambiente, naquela energia", afirmou. O documentário “Nova '78”é uma realização conjunta entre Rodrigo Areias e Aaron Brookner. O cineasta Rodrigo Areias explica que o documentário nasceu de um convite da produtora Paula Vaccaro para trabalhar o arquivo de Howard Brookner. Em conjunto com Aaron Brookner , sobrinho de Howard Brookner, optou por centrar o filme na “Nova Convention, de 1978”, recusando uma abordagem biográfica tradicional sobre William S. Burroughs. "Quisemos entrar naquele ambiente, naquela energia", afirmou. Um arquivo com histórias por descobrir

Rodrigo Areias confessou que ficou surpreendido com a dimensão e riqueza do espólio, que considera suficientemente vasto para dar origem a vários filmes. "Seria ainda possível fazer dez filmes deste arquivo", disse. Apesar da descoberta de episódios da vida pessoal de Burroughs, a decisão foi não os colocar no filme. O cineasta Rodrigo Areias refere, no entanto, a referência a futuros nomes marcantes da cultura, nomes como Allen Ginsberg, Patti Smith, John Lurie e Jim Jarmusch, todos reunidos em torno de William Burroughs na Nova Convention de 1978. Rodrigo Areias confessou que ficou surpreendido com a dimensão e riqueza do espólio, que considera suficientemente vasto para dar origem a vários filmes. "Seria ainda possível fazer dez filmes deste arquivo", disse. Apesar da descoberta de episódios da vida pessoal de Burroughs, a decisão foi não os colocar no filme. O cineasta Rodrigo Areias refere, no entanto, a referência a futuros nomes marcantes da cultura, nomes como Allen Ginsberg, Patti Smith, John Lurie e Jim Jarmusch, todos reunidos em torno de William Burroughs na Nova Convention de 1978. Um retrato da liberdade artística

O realizador explicou que o objetivo foi recriar a atmosfera do evento, reunindo poesia, música experimental, dança, filosofia e pensamento crítico, sem recorrer a entrevistas atuais ou contextualizações. "Gostaria que hoje também pudesse acontecer", afirmou, defendendo a importância destes espaços de encontro e criação artística. O realizador explicou que o objetivo foi recriar a atmosfera do evento, reunindo poesia, música experimental, dança, filosofia e pensamento crítico, sem recorrer a entrevistas atuais ou contextualizações. "Gostaria que hoje também pudesse acontecer", afirmou, defendendo a importância destes espaços de encontro e criação artística. Uma reflexão para os dias de hoje

Para Rodrigo Areias, “Nova '78” ultrapassa o retrato de um momento histórico e convida à reflexão sobre a sociedade contemporânea. "As preocupações que William Burroughs manifestava são, infelizmente, as preocupações de hoje, quase 50 anos depois", concluiu, deixando o convite para descobrir tanto o filme como a obra do escritor norte-americano.

A banda sonora do filme foi composta por The Legendary Tigerman. Para Rodrigo Areias, “Nova '78” ultrapassa o retrato de um momento histórico e convida à reflexão sobre a sociedade contemporânea. "As preocupações que William Burroughs manifestava são, infelizmente, as preocupações de hoje, quase 50 anos depois", concluiu, deixando o convite para descobrir tanto o filme como a obra do escritor norte-americano.A banda sonora do filme foi composta por The Legendary Tigerman.