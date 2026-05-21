Nova temporada da série Ponto Nemo traz as personagens até Lisboa
A segunda temporada da série Ponto Nemo estreia na RTP 1. É uma produção conjunta entre Portugal e Espanha. O realizador António Pinhão Botelho junta-se ao projeto do qual também faz parte o realizador Alex Rodrigo, um dos autores da série Casa de Papel.
As atrizes Margarida Corceiro e Sara Matos mantém-se no elenco. As filmagens dividiram-se entre a Galiza e Lisboa. A reportagem é da jornalista da RTP Antena 1 Margarida Vaz, no set de rodagem.
A luta pela sobrevivência é o foco da segunda temporada desta série dramática e de ficção científica, vai ficar a conhecer-se o passado das personagens.
A segunda temporada da série Ponto Nemo passa à quinta-feira à noite na RTP 1 e os novos episódios ficam, depois, disponíveis em RTP Play.
