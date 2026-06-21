Noventa mil pessoas assistiram ao primeiro dia de concertos do Rock in Rio

Noventa mil pessoas assistiram ao primeiro dia de concertos do Rock in Rio

Katie Perry foi a cabeça de cartaz do primeiro dia do Rock in Rio Lisboa. O primeiro fim de semana de festival está completamente esgotado.

RTP /

Foto: José Sena Goulão - EPA

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Foram 90 mil espetadores em 325 mil metros quadrados. Katie Perry esgotou o primeiro dia do Rock in Rio.

O Rock In Rio era um sonho para os Calema. Foi concretizado em 2026 e logo no palco principal.

Os Napa pisaram também pela primeira vez um palco no Rock In Rio. Trouxeram o novo single "Sortudo". Porque é assim que cada um deles se sente.

O primeiro dia foi mais pop e o segundo será dedicado ao rock, com os Linkin Park a fecharem os concertos no palco principal.
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