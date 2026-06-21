Cultura
Noventa mil pessoas assistiram ao primeiro dia de concertos do Rock in Rio
Katie Perry foi a cabeça de cartaz do primeiro dia do Rock in Rio Lisboa. O primeiro fim de semana de festival está completamente esgotado.
Foto: José Sena Goulão - EPA
O Rock In Rio era um sonho para os Calema. Foi concretizado em 2026 e logo no palco principal.
Os Napa pisaram também pela primeira vez um palco no Rock In Rio. Trouxeram o novo single "Sortudo". Porque é assim que cada um deles se sente.
O primeiro dia foi mais pop e o segundo será dedicado ao rock, com os Linkin Park a fecharem os concertos no palco principal.