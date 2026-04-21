Cultura
Novo livro de Nuno Júdice, Primeiro Poema, é lançado esta terça-feira
Um novo livro de Nuno Júdice, a título póstumo, chega hoje aas livrarias sob o nome "Primeiro Poema". Uma obra de Ricardo Marques e Manuela Júdice, que reúne poemas encontrados logo após a morte do autor em março de 2024.
Nuno Júdice deixou três pastas com poemas para o livro que dizia estar preparando. E são esses poemas que agora fazem nascer esta nova publicação.
O trabalho de completar o livro incompleto foi feito pelo Ricardo Marques, estudioso da obra do poeta e seu amigo, e por Manuela Júdice, a sua mulher de toda a vida. E, neste Primeiro Poema, voltamos a ouvir a voz de Nuno Júdice, os seus temas, a sua poesia.