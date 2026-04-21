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Novo livro de Nuno Júdice, Primeiro Poema, é lançado esta terça-feira

Novo livro de Nuno Júdice, Primeiro Poema, é lançado esta terça-feira

Um novo livro de Nuno Júdice, a título póstumo, chega hoje aas livrarias sob o nome "Primeiro Poema". Uma obra de Ricardo Marques e Manuela Júdice, que reúne poemas encontrados logo após a morte do autor em março de 2024.

RTP /
Foto: Jorge Carmona / RTP Antena 2 - arquivo

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Nuno Júdice deixou três pastas com poemas para o livro que dizia estar preparando. E são esses poemas que agora fazem nascer esta nova publicação.
Ana Laura - RTP antena 1

O trabalho de completar o livro incompleto foi feito pelo Ricardo Marques, estudioso da obra do poeta e seu amigo, e por Manuela Júdice, a sua mulher de toda a vida. E, neste Primeiro Poema, voltamos a ouvir a voz de Nuno Júdice, os seus temas, a sua poesia.

Nuno Júdice (1949-2024) nasceu no Algarve e foi professor universitário, tendo assumido em 2009 a direção da revista Colóquio-Letras da Fundação Calouste Gulbenkian. Publicou o primeiro livro em 1972 e foi um dos mais importantes nomes da poesia contemporânea.
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