"O Agente Secreto". Primeiro vencedor da nova categoria dos prémios Sophia: Melhor Filme Ibero Americano

"O Agente Secreto". Primeiro vencedor da nova categoria dos prémios Sophia: Melhor Filme Ibero Americano

Na contagem decrescente para a cerimónia dos prémios Sophia, a Academia Portuguesa de Cinema realizou um encontro com os nomeados e entregou os prémios a algumas categorias, uma delas é novidade, o Sophia para Melhor Filme Ibero Americano.

RTP Antena 1 /
Foto: Imagem promocional do filme "O Agente Secreto"

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O prémio de Melhor Filme Europeu foi para a produção espanhola "Sirāt", de Óliver Laxe. O documentário sobre o Coro Gulbenkian ganhou o Sophia de Melhor Trailer e o Melhor Cartaz foi para o filme "Longe da Estrada". 

O Cinema Medeia Nimas que fez 50 anos em 2025 recebeu o Sophia Arte e Técnica.
Margarida Vaz - RTP Antena 1


Os Sophia são os prémios atribuídos ao cinema português, este ano é a edição 15. O ator Rui Mendes vai receber o Prémio Sophia de Carreira. Os restantes vencedores vão ser conhecidos numa gala de entrega de prémios, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 15 de maio.
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