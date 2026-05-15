"O Agente Secreto". Primeiro vencedor da nova categoria dos prémios Sophia: Melhor Filme Ibero Americano

O prémio de Melhor Filme Europeu foi para a produção espanhola "Sirāt", de Óliver Laxe. O documentário sobre o Coro Gulbenkian ganhou o Sophia de Melhor Trailer e o Melhor Cartaz foi para o filme "Longe da Estrada".





O Cinema Medeia Nimas que fez 50 anos em 2025 recebeu o Sophia Arte e Técnica.

Margarida Vaz - RTP Antena 1





Os Sophia são os prémios atribuídos ao cinema português, este ano é a edição 15. O ator Rui Mendes vai receber o Prémio Sophia de Carreira. Os restantes vencedores vão ser conhecidos numa gala de entrega de prémios, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 15 de maio.