Cultura
"O Beijo no Asfalto" estreia no Teatro Nacional São João
O Teatro Nacional São João, no Porto, estreia hoje uma nova produção própria. Chama-se "O Beijo no Asfalto".
A peça é da autoria do dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues. Foi escrita há mais de 60 anos, mas mantém temas atuais como o racismo, desinformação ou homofobia.
Em palco, o texto ganha vida através de atores brasileiros.
A jornalista Isabel Cunha Marques foi espreitar os bastidores:
A idade mínima para assistir à peça é de 14 anos.
"O Beijo no Asfalto" vai permanecer pelo Teatro Nacional de São João até ao dia 5 de julho.
Em palco, o texto ganha vida através de atores brasileiros.
A jornalista Isabel Cunha Marques foi espreitar os bastidores:
A idade mínima para assistir à peça é de 14 anos.
"O Beijo no Asfalto" vai permanecer pelo Teatro Nacional de São João até ao dia 5 de julho.