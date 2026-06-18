"O Beijo no Asfalto" estreia no Teatro Nacional São João

A peça é da autoria do dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues. Foi escrita há mais de 60 anos, mas mantém temas atuais como o racismo, desinformação ou homofobia.Em palco, o texto ganha vida através de atores brasileiros.A jornalista Isabel Cunha Marques foi espreitar os bastidores:A idade mínima para assistir à peça é de 14 anos."O Beijo no Asfalto" vai permanecer pelo Teatro Nacional de São João até ao dia 5 de julho.