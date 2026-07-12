Margarida Vaz - RTP Antena 1

“Sou fã e já vim várias vezes. De repente, poder participar deixa-me muito contente”, confessa, destacando a importância de um evento desta dimensão abrir espaço ao fado.



A existência do palco Fado Café no festival NOS Alive representa, na opinião de Diana Vilarinho, uma oportunidade para aproximar o género de novos públicos. “É super importante para o fado e para nós, fadistas”, afirma.



“Faz com que outras pessoas nos conheçam, pessoas que, à partida, talvez não nos fossem conhecer de forma natural”.



Com o segundo álbum lançado recentemente, "Uma Carta Escrita", a cantora Diana Vilarinho adaptou o alinhamento ao contexto do festival, deixando de fora alguns dos temas “mais tristes” e privilegiando um ambiente mais festivo.



“Acredito que o fado também tem lugar num ambiente mais festivaleiro», sublinha, prometendo apresentar o novo disco «acima de tudo, num ambiente de festa”.



Apesar da vontade de explorar outros caminhos e colaborar com diferentes músicos, o fado continua no centro da identidade artística de Diana Vilarinho. “Quase que nasci e cresci dentro do fado. É o estilo musical que mais me toca profundamente”.



A fadista Diana Vilarinho mantém, contudo, a porta aberta a novas experiências: “Tudo o que seja para cantar e fazer coisas novas”.

