Cultura
"O Julgamento de Gilles de Rais" é a primeira longa-metragem de Juan Branco
Um nobre cavaleiro contemporâneo de Joana d 'Arc e que foi condenado pelo assassinato de mais de uma centena de crianças, visto como o primeiro serial killer da História é o ponto de partida da narrativa do filme "O Julgamento de Gilles de Rais".
A curiosidade sobre este processo, enquanto advogado e realizador, impulsionou Juan Branco a avançar com o filme e realizar a primeira longa-metragem.
No filme, o cineasta franco-espanhol Juan Branco recria o julgamento, transpondo a dúvida para a atualidade, através de um casal que vai trocar argumentos a favor e contra o Gilles de Rais. João Arrais e Inês Pires Tavares foram a escolha de Juan Branco, para o elenco.
O filme em exibição nos cinemas teve a apresentação em Portugal, no LEFFEST.
No filme, o cineasta franco-espanhol Juan Branco recria o julgamento, transpondo a dúvida para a atualidade, através de um casal que vai trocar argumentos a favor e contra o Gilles de Rais. João Arrais e Inês Pires Tavares foram a escolha de Juan Branco, para o elenco.
O filme em exibição nos cinemas teve a apresentação em Portugal, no LEFFEST.