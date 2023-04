“O Outro Lado do Reflexo” mostra-se em Famalicão

Com curadoria da diretora artística da fundação, Marlene Oliveira, e do professor Perfecto E. Cuadrado, coordenador do Centro Português do Surrealismo, a exposição “Mário Cesariny: O Outro Lado do Reflexo” antecede o arranque das comemorações do centenário de Cesariny e vai poder ser visitada até 16 de julho.Nascido a 9 de agosto de 1923, em Lisboa, figura-chave do surrealismo português, Mário Cesariny de Vasconcelos foi poeta, artista plástico, tradutor. Entre outras distinções, recebeu o Prémio Vida Literária, da Associação Portuguesa de Escritores, e o Grande Prémio EDP de Artes Plásticas. Depositou a sua obra plástica na Fundação Cupertino de Miranda. Morreu em 26 de novembro de 2006.