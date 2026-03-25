Obra de Vieira da Silva vai a leilão em Paris com base até 350 mil euros

O leilão internacional, marcado para os dias 15, 16 e 17 de abril, reunirá obras de arte moderna e contemporânea, com um núcleo reservado ao desenho, e apresentará também peças de três coleções privadas, segundo um comunicado da leiloeira.

Na listagem, na área dedicada a mulheres artistas, surge a obra de Maria Helena Vieira da Silva "proveniente de uma importante coleção europeia", ao lado de nomes como Claude Lalanne, Berthe Morisot, Germaine Richier, Anna-Eva Bergman, Olga de Amaral e Magdalena Abakanowicz.

A venda em Paris surge na sequência dos leilões realizados no início de março, em Londres, com resultados superiores a 281 milhões de euros, refere a Christie`s, anunciando agora obras de mestres modernos e do pós-guerra, tais como Gerhard Richter, Serge Poliakoff, Pierre Soulages, Joan Miró, Fernando Botero, David Hockney, Anish Kapoor e Jean-Michel Basquiat.

Um dos principais destaques do leilão será a peça fauvista de Maurice Vlaminck, "La Femme au Chapeau" (com base de licitação entre cinco milhões e sete milhões de euros), proveniente da antiga coleção de Ambroise Vollard, e "Pomme de New York", de Claude Lalanne, com estimativas idênticas.

Na seleção de obras em papel, estará em foco "Femme en peignoir jaune se coiffant", um desenho em pastel e carvão de grandes dimensões de Edgar Degas, proveniente de uma coleção suíça (entre 1,8 milhões e 2,5 milhões de euros), descrito como "emblemático de uma obra que marca uma rutura na história da arte".

Em 2024, num leilão também da Christie`s, em Paris, cinco obras de Maria Helena Vieira da Silva foram vendidas por um total de 418 mil euros - provenientes da coleção Paul e Jacqueline Duchein - no qual esteve em destaque o óleo sobre tela "Curiosités" (1980), arrematado por 220,5 mil euros, enquanto "Les Irrésolutions résolues IX" (1969) foi vendido por 119,7 mil euros.

As outras obras de Vieira da Silva vendidas neste leilão foram o quadro "Façades" (1982), por 63 mil euros, o guache sobre papel "Nature morte" (1986), por 11.340 euros, e o painel de azulejos "Le Chat", do mesmo ano, por 4.032 euros.

Um ano antes, a pintura "Construction" foi vendida pela mesma leiloeira, em Paris, por 245 mil euros.

O valor recorde para a artista em leilão aconteceu em 2018, com "L`Incendie 1", quadro leiloado em Londres, pela mesma leiloeira, por 2,290 milhões de euros.

Nascida em Lisboa, em 1908, Vieira da Silva mudou-se para a capital francesa quando tinha 19 anos para poder estudar durante uma época de intensa atividade artística, tendo acabado por se instalar na cidade, onde morreu em 1992.

AG (TDI) // MAG

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