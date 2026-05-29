Cultura
Opereta de Eça de Queiroz estreia este sábado
"A Morte do Diabo", é o nome de uma opereta, com texto de Eça de Queiroz, que se tinha perdido no tempo. A Banda Amizade vai apresentar, pela primeira vez, esta obra ao público.
Foto: Miguel Bastos - RTP Antena 1
O repórter Miguel Bastos foi espreitar o palco e o fosso de orquestra do Teatro Aveirense, antes da estreia absoluta: sábado, dia 30 de Maio, no Teatro Aveirense. Depois de Aveiro, "A Morte do Diabo" irá ser apresentada ao público na Póvoa de Varzim e Coimbra.