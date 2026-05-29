Opereta de Eça de Queiroz estreia este sábado

Foto: Miguel Bastos - RTP Antena 1

A opereta conta a história de um povo que elege um governante mas que que acaba por se aperceber, que é o próprio diabo. O tema é sério, mas é tratado com a ironia habitual de Eça de Queiroz.



O repórter Miguel Bastos foi espreitar o palco e o fosso de orquestra do Teatro Aveirense, antes da estreia absoluta: sábado, dia 30 de Maio, no Teatro Aveirense. Depois de Aveiro, "A Morte do Diabo" irá ser apresentada ao público na Póvoa de Varzim e Coimbra.





