Cultura
Orquestra da Gulbenkian celebra os 70 anos da fundação com um concerto
Está a ser preparado um concerto para sábado, com um programa festivo, para celebrar os 70 anos da Gulbenkian. Sendo a Orquestra um pilar importante da Fundação, mas também do panorama da música nacional e internacional, a Gulbenkian promove assim a celebração com a prata da casa.
A jornalista Sandy Gageiro foi conhecer o dia de um músico desta estrutura que nasceu em 1962.
Este sábado sobe ao palco do Grande Auditório para um concerto que passa por Bizet, Puccini, Verdi e muitos mais.
Este sábado sobe ao palco do Grande Auditório para um concerto que passa por Bizet, Puccini, Verdi e muitos mais.