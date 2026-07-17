Orquestra da Gulbenkian celebra os 70 anos da fundação com um concerto

Orquestra da Gulbenkian celebra os 70 anos da fundação com um concerto

Está a ser preparado um concerto para sábado, com um programa festivo, para celebrar os 70 anos da Gulbenkian. Sendo a Orquestra um pilar importante da Fundação, mas também do panorama da música nacional e internacional, a Gulbenkian promove assim a celebração com a prata da casa.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Nuno Patrício - RTP

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