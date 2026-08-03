"Os Miseráveis: A História de Jean Valjean" revisita as origens de um herói universal

O cineasta francês explica que escolheu as primeiras páginas da obra para mostrar a transformação da personagem: "Quis responder à pergunta: como se cria o maior herói da literatura francesa? Foi preciso que alguém lhe estendesse a mão para que ele, mais tarde, fizesse o mesmo pelos outros."

Um filme sobre humanismo e redenção

Para Eric Besnard, o filme "Os Miseráveis: A História de Jean Valjean" tem uma dimensão política e humanista, inspirada no pensamento de Victor Hugo. O realizador defende que a história privilegia o encontro em vez do julgamento: "Acredito no universalismo e no humanismo. Jean Valjean parece um condenado perigoso, mas torna-se um símbolo de bondade." A paisagem da Provença foi escolhida para reforçar a dimensão bíblica da narrativa, centrada no perdão e na redenção.

Grégory Gadebois: "Podemos sempre escolher ser bondosos"

O ator francês Grégory Gadebois, que interpreta Jean Valjean, considera que a personagem representa "a força, a generosidade e o regresso à humanidade de alguém esmagado pela sociedade". Para preparar o papel, o ator perdeu 30 quilos e deixou-se guiar pela riqueza do texto. Destaca ainda o momento decisivo do encontro com o padre: "O simples facto de lhe estender a mão leva-o a fazer uma escolha. Podemos sempre escolher ser bondosos."

"Os Miseráveis: A História de Jean Valjean" é um drama de época que reúne Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy e Isabelle Carré num retrato da origem de um dos maiores símbolos de redenção da literatura universal.





Reportagem da jornalista Margarida Vaz no Rendez-vous do Cinema Francês.