Cultura
"Os Miseráveis: A História de Jean Valjean" revisita as origens de um herói universal
O realizador Eric Besnard quis homenagear Victor Hugo ao adaptar o passado de Jean Valjean, protagonista de "Os Miseráveis".
Foto: Margarida Vaz - RTP Antena 1
Um filme sobre humanismo e redenção
Para Eric Besnard, o filme "Os Miseráveis: A História de Jean Valjean" tem uma dimensão política e humanista, inspirada no pensamento de Victor Hugo. O realizador defende que a história privilegia o encontro em vez do julgamento: "Acredito no universalismo e no humanismo. Jean Valjean parece um condenado perigoso, mas torna-se um símbolo de bondade." A paisagem da Provença foi escolhida para reforçar a dimensão bíblica da narrativa, centrada no perdão e na redenção.
Grégory Gadebois: "Podemos sempre escolher ser bondosos"
O ator francês Grégory Gadebois, que interpreta Jean Valjean, considera que a personagem representa "a força, a generosidade e o regresso à humanidade de alguém esmagado pela sociedade". Para preparar o papel, o ator perdeu 30 quilos e deixou-se guiar pela riqueza do texto. Destaca ainda o momento decisivo do encontro com o padre: "O simples facto de lhe estender a mão leva-o a fazer uma escolha. Podemos sempre escolher ser bondosos."
"Os Miseráveis: A História de Jean Valjean" é um drama de época que reúne Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy e Isabelle Carré num retrato da origem de um dos maiores símbolos de redenção da literatura universal.