Cultura
"Palestina 36". Filme retrata drama histórico da revolta árabe
Estreia-se esta quinta-feira o filme "Palestina 36". É um drama histórico sobre a revolta árabe, quando o território estava sob o domínio britânico e os palestinianos se revoltaram.
O filme retrata a vida do jovem Yasuf durante o domínio obrigatório do império britânico na Palestina, mais especificamente na revolta das aldeias.
A realizadora palestiniana Annemarie Jacir diz que o filme ajuda a perceber como começou o conflito naquela região.Margarida Vaz – Antena 1