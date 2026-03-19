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"Palestina 36". Filme retrata drama histórico da revolta árabe

"Palestina 36". Filme retrata drama histórico da revolta árabe

Estreia-se esta quinta-feira o filme "Palestina 36". É um drama histórico sobre a revolta árabe, quando o território estava sob o domínio britânico e os palestinianos se revoltaram.

Antena 1 /
Imagem promocional - Filme Palestina 36

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O filme retrata a vida do jovem Yasuf durante o domínio obrigatório do império britânico na Palestina, mais especificamente na revolta das aldeias.

A realizadora palestiniana Annemarie Jacir diz que o filme ajuda a perceber como começou o conflito naquela região.
Margarida Vaz – Antena 1
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