"Parques de Sintra" eleita melhor empresa do mundo em conservação pela World Travel Award

Os vencedores foram anunciados esta quinta-feira, 16 de dezembro, e para a empresa Parques de Sintra a atribuição deste prémio assume uma importância acrescida, no atual contexto, já que, apesar da quebra acentuada de receitas, a empresa manteve-se como uma referência internacional de excelência na sua área de intervenção.











Sofia Cruz, Presidente do Conselho de Administração da empresa, sublinha, precisamente, que “a atribuição deste novo prémio é um claro sinal de que o esforço e o trabalho de todas as equipas continuam a dar bons frutos e é muito dignificante voltar a receber esta distinção, pelo nono ano consecutivo, em particular num momento especialmente exigente".

"A pandemia da Covid-19 trouxe um efeito nefasto no setor do turismo ao qual a empresa como a Parques de Sintra, não foi alheia. E sendo os investimentos concretizados apenas com base em capitais próprios, o desafio foi ainda maior”, refere Sofia Cruz .



Ao longo dos últimos dois anos, a empresa que gere o vasto património cultural e natural desta região nacional levou a cabo um esforço de reinvenção que permitiu, de acordo com os gestores do parque, manter os níveis de exigência no cumprimento da missão a que se propõem.







Agora, a "Parques de Sintra" refere em comunicado e nas palavras da presidente Sofia Cruz que “ser considerada a melhor empresa do mundo, na área de conservação, é também mais um estímulo para continuarmos o nosso trabalho sob o signo da excelência”.











Com o surgimento da pandemia da Covid-19, a "Parques de Sintra" reinventou-se e na crise viu uma oportunidade para implementar conteúdos digitais.







Incluiu, por exemplo, a venda de bilhetes online; o audioguia Cloudguide, que disponibiliza conteúdos multimédia de apoio à visita aos monumentos no telemóvel do próprio visitante; a experiência multimédia gratuita “Visita 360º ao Palácio Nacional de Sintra”, que proporciona uma inovadora visita virtual ao monumento; e a ferramenta digital “Linhas do Tempo”, acessível, interativa e também gratuita, que permite explorar linhas cronológicas que enquadram os acontecimentos mais relevantes para a compreensão dos Palácios de Sintra.







Apostou igualmente no reforço da presença nas redes sociais e na adaptação da oferta de experiências e serviços.







Os novos programas propostos foram, entre outros, as “Visitas aos Bastidores”, conduzidas por técnicos da Parques de Sintra; os “Roteiros na Natureza”, caminhadas de meio-dia ou de dia inteiro e “Visitas em Exclusivo”, que oferecem a possibilidade de visitar os palácios em exclusividade antes da sua abertura ao público ou depois do seu encerramento.







As medidas adotadas e, também, o abrandar da situação pandémica permitiram, a partir do mês de abril, um regresso gradual dos visitantes aos parques e monumentos geridos pela Parques de Sintra.











Apostas que se refletiram num aumento significativo de visitantes entre os meses de julho e outubro, registando-se mais de 660 mil visitas, o que representa uma subida de 145 por cento em relação ao mesmo período de 2020.







A maioria dos atuais visitantes é estrangeira, mas o público nacional também se mostrou presente contribuindo igualmente para essa subida.





Ainda assim, os números continuam longe dos registados na pré-pandemia, com menos cerca de 60 por cento de entradas em relação a 2019.







Os World Travel Awards visam reconhecer e premiar e celebrar a excelência em todos os setores do turismo. Contando com concorrentes de todo o mundo, os prémios representam uma das distinções mais importantes que as empresas deste ramo podem receber, sendo a marca reconhecida globalmente como selo de qualidade.







A votação é realizada pelo público e por profissionais do turismo.









Sobre a Parques de Sintra - Monte da Lua







A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, no seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade.

Esta empresa não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços para eventos.







Em 2019, as áreas sob gestão da PSML (Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre) receberam cerca de 3,7 milhões de visitas, 90 por cento das quais por parte de estrangeiros.







O premio que agora se repete já foi ganho anteriormente, mais concretamente em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, o World Travel Award para Melhor Empresa em Conservação.







A Parques de Sintra – Monte da Lua São acionistas da PSML a Direção Geral do Tesouro e Finanças (que representa o Estado), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.















