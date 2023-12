Parques de Sintra vence prémio de "Melhor destino cultural" do mundo

Na última década, os parques e monumentos administrados pela Parques de Sintra − Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Parque e Palácio de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre − receberam cerca de 25 milhões de visitas, tendo a empresa investido 40 milhões de euros no património edificado e natural à sua guarda.





Sem recorrer ao orçamento de Estado, a Parques de Sintra aposta num modelo de gestão pioneiro que assenta na capacidade de o património gerar receitas que são depois reinvestidas na sua recuperação e manutenção. Continuando na mesma linha de atuação, futuramente, a empresa prevê investir mais cerca de 30 milhões de euros na valorização dos parques e monumentos que gere.

Os nomeados para as 133 categorias dos World Luxury Travel Awards – agrupadas em 5 temas: “Air”, “Water”, “Land”, “Destination” e “Lifestyle” – são definidos por um júri independente, cujas escolhas são baseadas no feedback dos visitantes quanto à sua experiência. A avaliação tem em conta fatores como a excelência do serviço, a atenção ao detalhe, a eficiência, entre muitos outros.Posteriormente, os vencedores são apurados através de um sistema de votação no qual os votos de visitantes e de profissionais da indústria do turismo têm o mesmo peso.Criados em 2019, os World Luxury Travel Awards premeiam e celebram as empresas que se distinguem pela sua excelência no segmento das viagens de luxo e na indústria do turismo, concedendo-lhes o reconhecimento internacional que merecem. A edição deste ano contou com mais de 200 participantes de todo o mundo.