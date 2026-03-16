Paul Thomas Anderson Óscar de Melhor Realização, Jessie Buckley e Michael B. Jordan Melhores Atores

O Óscar de Melhor Ator foi para Michael B. Jordan, por "Pecadores", e o Óscar de Melhor Atriz para Jessie Buckley, pelo desempenho em "Hamnet".

Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, estão a ser conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos são "Pecadores", com o número recorde de 16 nomeações, e "Batalha atrás de Batalha", com 13.

A cerimónia da 98.ª edição dos Óscares realiza-se no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do humorista Connan O`Brian.