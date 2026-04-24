Cultura
Paula Rego em destaque no Museu Munch, em Oslo
A pintora portuguesa Paula Rego vai estar em destaque, a partir de hoje, no Museu Munch, em Oslo, na Noruega, com a primeira exposição nos países nórdicos.
Paula Rego em destaque no Museu Munch, em Oslo
Paula Rego vai estar em destaque, a partir de hoje, no Museu Munch, em Oslo, na Noruega, com a primeira exposição nos países nórdicos,
Sandy Gageiro – RTP Antena 1
Além das obras de Paula Rego, a exposição inclui ainda três trabalhos em papel de Edvard Munch, que dá nome ao Museu, reforçando o diálogo entre estes dois artistas.
A exposição vai estar patente ao público entre 24 de abril de 2 de agosto.
Paula Rego vai estar em destaque, a partir de hoje, no Museu Munch, em Oslo, na Noruega, com a primeira exposição nos países nórdicos,
Sandy Gageiro – RTP Antena 1
Além das obras de Paula Rego, a exposição inclui ainda três trabalhos em papel de Edvard Munch, que dá nome ao Museu, reforçando o diálogo entre estes dois artistas.
A exposição vai estar patente ao público entre 24 de abril de 2 de agosto.