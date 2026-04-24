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Paula Rego em destaque no Museu Munch, em Oslo

Paula Rego em destaque no Museu Munch, em Oslo

A pintora portuguesa Paula Rego vai estar em destaque, a partir de hoje, no Museu Munch, em Oslo, na Noruega, com a primeira exposição nos países nórdicos.

RTP Antena 1 /
Imagem: RTP Arquivos

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Paula Rego em destaque no Museu Munch, em Oslo
Paula Rego vai estar em destaque, a partir de hoje, no Museu Munch, em Oslo, na Noruega, com a primeira exposição nos países nórdicos,


Sandy Gageiro – RTP Antena 1

Além das obras de Paula Rego, a exposição inclui ainda três trabalhos em papel de Edvard Munch, que dá nome ao Museu, reforçando o diálogo entre estes dois artistas.

A exposição vai estar patente ao público entre 24 de abril de 2 de agosto.
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