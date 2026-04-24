Paula Rego em destaque no Museu Munch, em Oslo

Paula Rego em destaque no Museu Munch, em OsloPaula Rego vai estar em destaque, a partir de hoje, no Museu Munch, em Oslo, na Noruega, com a primeira exposição nos países nórdicos,Sandy Gageiro – RTP Antena 1Além das obras de Paula Rego, a exposição inclui ainda três trabalhos em papel de Edvard Munch, que dá nome ao Museu, reforçando o diálogo entre estes dois artistas.A exposição vai estar patente ao público entre 24 de abril de 2 de agosto.