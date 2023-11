Pedroso Marques lança novo livro em que contrapõe progressismo e conservadorismo

Este livro, o sétimo que o coronel Pedroso Marques publica em Portugal, vai ser apresentado pelo professor universitário e presidente da Misericórdia do Porto, António Tavares, numa sessão que se vai realizar pelas 18:30, no El Corte Inglês, em Vila Nova de Gaia. Em Lisboa, o livro será apresentado do próximo dia 14.

"A ideologia conservadora não se projeta em expectativas de futuro. Especializa-se em conservar o que há e, por vezes, adquire até características reacionárias, quando pretende voltar ao passado. Já os progressistas, que não são só necessariamente de esquerda, têm a ambição de projetar o futuro", defende o antigo membro da Ação Socialista Portuguesa, movimento que depois deu origem ao PS em 1973.

No seu livro, Manuel Pedroso Marques, que esteve envolvido na revolta de Beja de 1962, com o objetivo de derrubar o regime do Estado Novo, aborda também questões históricas dos pontos de vista estrutural e diacrónico.

No plano histórico, entre outros aspetos, rejeita a tese de que Portugal apenas teve estratégia com os Descobrimentos no século XV. "Não, Portugal teve estratégia quando fez um pacto com a Inglaterra para preservar a sua independência", contrapõe.

O antigo presidente da Lusa aponta também alguns "males portugueses persistentes", designadamente "a tentação de privilegiar o improviso face ao planeamento".

"Mas temos igualmente erros de planeamento que ainda hoje nos acompanham. Por exemplo, em Lisboa, toda a gente sabe onde fica a 2ª Circular, mas ninguém sabe onde fica a primeira. E temos também a dificuldade de decidir", acrescenta, numa alusão às polémicas de décadas em torno da localização do novo aeroporto de Lisboa.