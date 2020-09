Penela apresenta novo sítio arqueológico no âmbito da Feira de São Miguel

A apresentação agendada para as 11:00, no próprio local, insere-se no programa das comemorações das Jornadas Europeias do Património e da Feira de São Miguel - Feira das Nozes e dos Produtos Endógenos, que tem início na sexta-feira e se prolonga até terça-feira.

As escavações iniciaram-se em 2016 e têm sido exclusivamente financiadas pelo município de Penela, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, que pretende desenvolver anualmente ações arqueológicas.

Segundo Luís Matias, os trabalhos permitiram descobrir achados da época romana, entre os mais importantes uma construção habitacional e 19 pavimentos de mosaicos, que estilisticamente apontam para fases muito distintas de ocupação até inícios do século V.

"O nosso objetivo é desenvolver um sistema de proteção que permita condições para as escavações e para a visitação", adiantou o presidente da Câmara, precisando que aquele conjunto arqueológico se situa junto ao adro da Capela da Senhora da Graça, em São Simão.

A apresentação do sítio conta com a presença de Jorge Alarcão, penelense e especialista da época romana, e Pedro Carvalho, conselheiro científico da vila romana de São Simão e subdiretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Além desta iniciativa, a Feira de São Miguel integra, no domingo, a secular feira das nozes e das cebolas, que, segundo o presidente da Câmara, obedece às regras estipuladas pela Direção-Geral da Saúde para a pandemia da covid-19.

"Depois do ensaio com a Feira do Mel [no Espinhal], temos condições para garantir um bom funcionamento, não interrompendo uma feira centenária", sublinhou o autarca à agência Lusa, adiantando que apenas não se realiza a Feira Agrícola e Industrial de Penela.

Os apontamentos culturais e musicais previstos no programa vão ser realizados em espaços delimitados e com lotação definida, com lugares sentados mediante pré-reserva e circuitos específicos de entrada e saída.

Na terça-feira, realiza-se a sessão solene do Dia do Município, com entrega de medalhas honoríficas, e está prevista uma visita aos vários núcleos da exposição da VII Bienal do Humor Luís D`Oliveira Guimarães, que contou com 1.300 trabalhos selecionados, de 480 artistas e cartoonistas participantes, de 74 países.