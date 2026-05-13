Percussionista brasileiro Paulinho da Costa ganha estrela na Calçada da Fama em Hollywood

Nascido no Rio de Janeiro, Paulinho da Costa, de 77 anos, construiu carreira internacional como músico de estúdio e participou de gravações de artistas como Michael Jackson, Madonna, Quincy Jones, Elton John, Miles Davis e Stevie Wonder.

O brasileiro também tocou trilhas sonoras de filmes de sucesso de bilheteria, como "Febre de Sábado à Noite " (1977)`, "Dança Comigo" (1987)`, `Purple Rain - Viva a Música ` (1984) e Parque Jurássico (1993)

O brasileiro é considerado um dos percussionistas mais gravados da história da música e participou de álbuns marcantes da música pop norte-americana, incluindo "Thriller", Michael Jackson.

A Netflix lançou recentemente o documentário "The Groove Under the Groove: Os Sons de Paulinho da Costa" sobre a trajetória do percussionista, abordando a carreira internacional do músico e as colaborações com alguns dos principais artistas da música mundial.

O artista tornou-se a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar uma estrela na Calçada da Fama.

Até então, esse feito só ocorreu com Carmen Miranda que nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil aos 10 meses de vida.

A cantora e atriz, ícone internacional do samba, fez carreira como atriz em Hollywood entre as décadas de 1940 e 1950, e ganhou uma estrela na Calçada da Fama em 1960, cinco anos após a sua morte.

Durante a cerimónia, o carioca posou para as fotos envolvido numa bandeira do Brasil, e segurou um dos principais instrumentos de percussão do seu trabalho - um pandeiro.

Ao discursar, muito emocionado, Paulinho agradeceu aos Estados Unidos, em inglês, e encerrou o seu pronunciamento em português, mandando uma mensagem ao seu país de origem.

"Agora eu vou para a nossa terra. A nossa terra! Alô, Brasil", disse na língua materna sob os gritos de alegria do público.

"Agradeço do fundo do meu coração todo carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Foi além do que eu podia esperar. Essa estrela não é só minha, essa estrela é nossa! E viva o Brasil!", concluiu em português. .

A estrela de Paulinho da Costa ficará na Vine Street, rua próxima da histórica gravadora de discos Capitol Records.