Pianista Maria João Pires vai ter doutoramento Honoris Causa da Universidade de Évora

Em informações enviadas à agência Lusa, a Universidade de Évora, cujo atual reitor, António Candeias, tomou posse esta segunda-feira, anunciou que a cerimónia vai ter lugar a partir das 15:00 do dia 27, na Sala dos Actos, no Colégio Espírito Santo.

O discurso laudatório vai ser proferido por Ana Telles, também pianista, ex-vice-reitora para a Cultura na reitoria no mandato que agora terminou e antiga diretora da Escola de Artes da UÉ, acrescentou.

A proposta para atribuição deste doutoramento Honoris Causa à pianista Maria João Pires foi da iniciativa da antiga equipa reitorial, assumiu fonte da academia.