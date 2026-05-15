Pianista Maria João Pires vai ter doutoramento Honoris Causa da Universidade de Évora
A pianista Maria João Pires vai ser distinguida com o doutoramento Honoris Causa atribuído pela Universidade de Évora (UÉ), numa cerimónia agendada para o próximo dia 27 deste mês, revelou hoje a reitoria da academia alentejana.
Em informações enviadas à agência Lusa, a Universidade de Évora, cujo atual reitor, António Candeias, tomou posse esta segunda-feira, anunciou que a cerimónia vai ter lugar a partir das 15:00 do dia 27, na Sala dos Actos, no Colégio Espírito Santo.
O discurso laudatório vai ser proferido por Ana Telles, também pianista, ex-vice-reitora para a Cultura na reitoria no mandato que agora terminou e antiga diretora da Escola de Artes da UÉ, acrescentou.
A proposta para atribuição deste doutoramento Honoris Causa à pianista Maria João Pires foi da iniciativa da antiga equipa reitorial, assumiu fonte da academia.