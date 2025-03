Pianista Teresa da Palma Pereira apresenta recitais de amor e paixão

"Vamos encontrar obras musicais de épocas muito diferentes, não há um estilo único, mas grande parte delas têm ligação ao amor ou à paixão, como forças que movem a criação artística em diferentes épocas", destacou Teresa da Palma Pereira à agência Lusa.

Intitulado "Cantos de Amor e de Paixão", o ciclo de concertos da pianista passará pela Figueira da Foz em 18 de maio, com o espetáculo a ter início pelas 17:00, no Auditório Madalena Biscaia Perdigão.

À Figueira da Foz levará um programa que privilegia temas românticos de libertação individual contra a opressão -- como o poema sinfónico Mazeppa, de Liszt.

O programa inclui obras de Lully, Mozart, Chopin, Liszt, Turina, Falla, Glinka, Rachmaninov e Khachaturian.

De acordo com a pianista, as histórias de amor e de paixão patentes em grande parte das peças deste recital "também têm muito a ver com uma luta individual para viver em liberdade essas emoções".

"Nos tempos que estamos a viver, essa liberdade individual também se vê muito comprometida", acrescentou.

Ao longo de cerca de uma hora e meia, será possível assistir a "momentos musicais breves", onde são feitos "cruzamentos entre diferentes épocas e a forma como essas emoções de amor e paixão se expressam".

"Nas histórias por detrás de algumas destas músicas, de diferentes épocas, é possível encontrarmos um fio condutor improvável. É verdade que algumas peças não têm uma história por detrás, mas têm uma subjetividade que nos sugerem algumas emoções deste tipo", referiu.

Exemplo disso são as peças de Chopin que vai tocar, que "embora não tenham uma história por detrás propriamente dita, trazem estas emoções subjetivas que são muito palpáveis e muito fáceis de sentir por quem ouve".

"São estas confluências que encontrei entre as peças, aparentemente sem relação entre si e que foram compostas em momentos muito diferentes", concluiu.

O ciclo de concertos da pianista Teresa da Palma Pereira arranca no sábado, em Almeirim, passando também pela Ericeira, Cascais, Figueira da Foz e Festival Internacional de Piano de Oeiras.

Teresa da Palma Pereira, uma das últimas alunas da professora e pianista Tânia Achot, é uma pianista galardoada em Portugal e no estrangeiro, tendo já atuado em países como França, Itália, Bélgica, Holanda, Hungria, Suécia, Brasil e China.

Conta com cinco CD editados, atualmente é diretora artística da Academia de Música Flor da Murta, em Paço de Arcos, e é, desde 2018, diretora artística do Festival Internacional de Piano de Oeiras, que este ano passou a integrar a European Festivals Association.