Cultura
Pintura de Helena Vieira da Silva vai a leilão na Christie`s
Uma pintura de Helena Vieira da Silva vai estar quarta-feira a leilão em Paris. Uma obra sem título sobre papel, que faz parte da secção de arte moderna e contemporânea.
Maria Helena Vieira da Silva, uma das figuras grandes da arte portuguesa do século XX, tem obras no Centro Pompidou, em Paris, na Tate, em Londres, e no Guggenheim, em Espanha.Oriana Barcelos – RTP antena 1
O regresso à Christie's reforça o seu estatuto europeu e internacional.