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Pintura de Helena Vieira da Silva vai a leilão na Christie`s

Pintura de Helena Vieira da Silva vai a leilão na Christie`s

Uma pintura de Helena Vieira da Silva vai estar quarta-feira a leilão em Paris. Uma obra sem título sobre papel, que faz parte da secção de arte moderna e contemporânea.

RTP /
Foto edição - RTP

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Maria Helena Vieira da Silva, uma das figuras grandes da arte portuguesa do século XX, tem obras no Centro Pompidou, em Paris, na Tate, em Londres, e no Guggenheim, em Espanha.
Oriana Barcelos – RTP antena 1

O regresso à Christie's reforça o seu estatuto europeu e internacional.
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