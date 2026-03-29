Cultura
Pinturas de Matisse, Cézanne e Renoir roubadas de fundação em Itália
Trata-se de "Os Peixes" de Renoir, "Odalisca num Terraço" de Matisse e "Natureza Morta com Cerejas" de Cézanne.
Pinturas de Matisse, Cézanne e Renoir foram roubadas da coleção da Fundação Magnani Rocca, na cidade de Mamiano di Traversetolo, em Itália.
O assaltou aconteceu na madrugada de dia 22 para dia 23, mas só hoje foi divulgado na imprensa italiana.
As obras roubadas foram "Os Peixes", de Renoir, "Odalisca num Terraço", de Matisse, e "Natureza Morta com Cerejas", de Cézanne.
De acordo com as autoridades, as câmaras de vigilância da fundação identificaram vários indivíduos encapuzados.
A pintura de Renoir, óleo sobre tela, avaliada em vários milhões de euros, é uma das poucas obras do artista que fazem parte de uma coleção permanente, em Itália.
A fundação conta também com obras de Goya, Ticiano, Dürer, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre outros.
