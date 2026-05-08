Pirâmides de Meroé no Sudão. História sob ameaça num país em colapso

A área arqueológica de Meroé situa-se numa paisagem semidesértica entre os rios Nilo e Atbara. Foi o centro do antigo Reino de Kush, uma das grandes potências da região entre o século VIII a.C. e o século IV d.C.



A propriedade inclui a cidade real dos reis kushitas em Meroé, nas margens do Nilo, bem como os complexos religiosos de Naqa e Musawwarat es Sufra. Foi sede de governantes que chegaram a ocupar o Egito durante quase um século. Reúne vestígios como pirâmides, templos, edifícios residenciais e estruturas associadas à gestão da água.



O seu vasto território estendia-se do Mediterrâneo ao coração de África, refletindo intensos contactos entre culturas. O local testemunha o intercâmbio entre a arte, a arquitetura, as religiões e as línguas do Norte de África e do interior do continente.



-Archaeological Sites of the Island of Meroe (trad. nossa)



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