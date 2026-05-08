Cultura
Pirâmides de Meroé no Sudão. História sob ameaça num país em colapso
A propriedade inclui a cidade real dos reis kushitas em Meroé, nas margens do Nilo, bem como os complexos religiosos de Naqa e Musawwarat es Sufra. Foi sede de governantes que chegaram a ocupar o Egito durante quase um século. Reúne vestígios como pirâmides, templos, edifícios residenciais e estruturas associadas à gestão da água.
O seu vasto território estendia-se do Mediterrâneo ao coração de África, refletindo intensos contactos entre culturas. O local testemunha o intercâmbio entre a arte, a arquitetura, as religiões e as línguas do Norte de África e do interior do continente.
-Archaeological Sites of the Island of Meroe (trad. nossa)
https://whc.unesco.org/en/list/1336/