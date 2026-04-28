Pirataria audiovisual. Economia portuguesa perde 200 milhões de euros por ano

O número é do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e foi avançado hoje pelo diretor nacional da Polícia Judiciária numa conferência sobre este tema que está a decorrer em lisboa.



Carlos cabreiro dá conta de que Portugal é um dos países da união europeia que mais consome pirataria digital e audiovisual.



"Não estamos a falar só de direitos de autor, não estamos a falar só da divulgação de conteúdos ilegais. Estamos também a falar de algo que fomenta o branqueamento de capitais e que gera muito dinheiro", sustentou Carlos Cabreiro, à margem do IV Colóquio Internacional sobre Pirataria de Conteúdos Digitais, que hoje decorre na sede da PJ, em Lisboa.

O dirigente precisou que, embora "aos olhos dos cidadãos" a pirataria pareça "algo que é muito simples e que só provoca vítimas individuais ou que afeta as empresas", em causa estão estruturas que se organizam "de forma a disseminar os lucros que provêm da atividade criminosa".

Carlos Cabreiro, até há cerca de um mês diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ, lamentou ainda que em Portugal existam "elevados níveis" que recorrem à pirataria para assistir a conteúdos como séries, filmes ou desporto, realçando a importância de campanhas de prevenção.

Entre estas, destacou a que foi lançada há cerca de um ano pela PJ em parceria com a Sport TV com o mote "Não é só um jogo. É crime. És criminoso?", contra serviços de transmissão gratuita de jogos de futebol, um conteúdo pago.

"Cerca de 34% dos jovens [em Portugal] dizem que consomem conteúdos ilegais e isso por si só é preocupante", frisou.

A conferência é coorganizada pela PJ e pela FEVIP - Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais.

c/Lusa