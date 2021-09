Pitoresco resiste à covid-19 e aumenta galeria de "street art" em Vila Real

"Já é bom podermos realizar um festival dadas as condicionantes com que nos temos vindo a deparar nestes dois anos", afirmou à agência Lusa Daniel Souto, da Instantes Mutantes, referindo-se à covid-19 que suspendeu muitos festivais e eventos um pouco por todo o país.

Em Vila Real, o Pitoresco realizou-se em 2020 e também, agora, em 2021.

"Tentamos manter o trabalho que tem vindo a ser feito a nível de representação e de variedade estilística. Tentamos dar continuidade à galeria a céu aberto que temos vindo a montar nos últimos seis anos na cidade", afirmou.

Na sua opinião, apesar da pandemia "ainda houve algum interesse em investir em cultura, um investimento que permitiu manter a parte mais fundamental do festival, que é a pintura dos murais, algo que não requer contacto com o público".

Outras iniciativas que implicam mais contacto com o público foram suspensas.

Na edição 2021 do Pitoresco, os artistas de `graffiti` Sojo, Ruído, Wooder e Adamastor vão pintar quatro murais com temas que vão desde as fábulas aos contos às vindimas, uma importante atividade económica da região que ainda não tinha sido abordada.

Pela cidade podem ser observados já 34 murais que contam histórias de Vila Real, que homenageiam os seus heróis, como Diogo Cão, Carvalho Araújo, Aureliano Barrigas e os bombeiros, e revelam a cultura, com destaque para os oleiros ou para as lavadeiras do Corgo

Daniel Souto disse que o festival tem dado palco a novos artistas, privilegiando os artistas da cidade, como Wooder, que "está a dar os primeiros passos nesta área".

Em Montezelos, Susana Diniz, que faz parte, conjuntamente com Pedro Semeano, do projeto Adamastor, começou hoje a pintar um mural de cerca de 26 metros inspirado nas lendas, na fauna e na flora da serra do Alvão.

Na primeira participação no Pitoresco, os Adamastor procuraram o "que havia de místico" à volta da serra e encontraram lendas e contos sobre mouras, diabos e o penedo negro, que ocupa um lugar central no muro que vai ser pintado nos próximos dias.

"Fizemos uma alegoria deste penedo negro, que é um senhor que tem dentro de si um túnel para um infinito mágico e para tudo o que nós quisermos", contou Susana Diniz.

O programa do festival de `street art" inclui ainda a realização dos `workshops` "Ro-Da -- A pottery experience" e "Preencher vazios", o 10.º Festival de Estátuas Vivas e a exposição coletiva "Seis anos Pitoresco", no Museu da Vila Velha.

"Nunca pensámos que o Pitoresco teria este sucesso e já vamos com mais de 30 peças pintadas pela cidade e 16 exposições feitas, com vários artistas de Vila Real", disse Daniel Souto.

Organizado pela associação Instantes Mutantes, o festival conta o apoio da Câmara e da Junta de Freguesia de Vila Real.