Pneumologistas condenam promoção de bolsas de nicotina no Primavera Sound Porto

A Comissão de Trabalho de Tabagismo da SPP alerta em comunicado que "as bolsas de nicotina não são inócuas", contendo substâncias químicas perigosas e uma carga altamente aditiva.

"Promovê-las num ambiente de festa e lazer é um retrocesso lamentável na saúde pública e uma total falha de responsabilidade social por parte da organização do festival", critica o coordenador da Comissão de Trabalho de Tabagismo, Daniel Coutinho.

Por estes motivos, a SPP manifesta sua "profunda preocupação e total repúdio" perante a associação comercial e a atribuição de `naming rights` de um dos palcos principais do festival de música à marca de bolsas de nicotina oral ZYN.

"O Primavera Sound Porto é um dos maiores acontecimentos culturais do país, atraindo anualmente dezenas de milhares de jovens. É, por isso, com grande perplexidade que os especialistas em saúde respiratória assistem à promoção aberta e desinibida de um produto que induz uma forte dependência e que serve, comprovadamente, como porta de entrada para o consumo de outros produtos de nicotina ou tabaco entre as gerações mais novas", salienta.

Os especialistas observam que este patrocínio surge "num momento crítico" em que o Governo português se encontra a finalizar o processo legislativo para proibir a publicidade destas bolsas de nicotina, precisamente com o intuito de salvaguardar a saúde pública e proteger os menores.

A SPP alerta para esta estratégia de marketing da indústria, que usa "os grandes eventos de massas para normalizar e expandir o consumo destes produtos aditivos antes que a lei entre em vigor, contrariando o esforço nacional de combate à dependência de nicotina".

A Comissão de Trabalho de Tabagismo refere que contactou formalmente a organização do Primavera Sound Porto por via eletrónica, pedindo esclarecimentos sobre "a posição oficial do festival e os critérios éticos subjacentes à aceitação deste patrocínio", mas, até à data, ainda não obteve qualquer resposta.

"Não podemos aceitar que marcas associadas à dependência e à indústria do tabaco ganhem este palco de destaque junto de uma população tão vulnerável", critica a SPP.

Os especialistas apelam a "uma reflexão urgente" por parte das promotoras de eventos culturais em Portugal e reitera a sua total disponibilidade para colaborar com as entidades públicas e privadas na sensibilização para os perigos reais das novas formas de consumo de nicotina.