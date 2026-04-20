Poeta e ensaísta espanhol José Luís Puerto vence Prémio Eduardo Lourenço 2026

Instituído em 2004, o galardão, no valor de 7.500 euros, distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas.

O júri da 22.ª edição do galardão reuniu esta segunda-feira, na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), que junta as Universidades de Coimbra e Salamanca, a Câmara da Guarda e o Instituto Politécnico local.



O júri "reconheceu as qualidades de José Luis Puerto, em consonância com o espírito do Prémio Eduardo Lourenço, no que diz respeito ao conhecimento profundo da língua e da cultura portuguesas, evidentes nas suas traduções de poetas portugueses e na integração de elementos culturais ibéricos na sua poesia, no seu trabalho etnográfico e na sua investigação sobre a tradição oral".



José Luis Puerto nasceu em La Alberca, Salamanca, em 1953 e é escritor, ensaísta, etnógrafo, professor e tradutor de poesia portuguesa contemporânea.

"Homem de Fronteira profundamente enraizado na Serra de França e na Raia Ibérica, José Luís Puerto é um dos etnógrafos e investigadores mais reconhecidos das tradições ibéricas, paixão que combina com a criação literária, o ensino, o jornalismo e a reflexão ensaística", refere o Centro de Estudos Ibéricos.



"A sua trajetória estabelece uma ponte entre o local e o universal, inspirada no percurso intelectual e cívico de Eduardo Lourenço e na mensagem de grandes escritores portugueses como Eugénio de Andrade, Nuno Júdice, Jorge de Sena e Miguel Torga, que traduziu com profunda sensibilidade e uma linguagem plenamente humana e emocional", acrescenta.



José Luis Puerto "desenvolveu uma poética singular, acompanhada de um olhar crítico, solidário, de resistência e dignidade para com os menos afortunados e os esquecidos".



c/ Lusa