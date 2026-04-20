Poeta e ensaísta espanhol José Luís Puerto vence Prémio Eduardo Lourenço 2026
O poeta, ensaísta e tradutor espanhol José Luís Puerto venceu hoje, por unanimidade, o Prémio Eduardo Lourenço 2026, anunciou a Câmara da Guarda.
Instituído em 2004, o galardão, no valor de 7.500 euros, distingue personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas.
O júri da 22.ª edição do galardão reuniu esta segunda-feira, na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), que junta as Universidades de Coimbra e Salamanca, a Câmara da Guarda e o Instituto Politécnico local.
O júri "reconheceu as qualidades de José Luis Puerto, em consonância com o espírito do Prémio Eduardo Lourenço, no que diz respeito ao conhecimento profundo da língua e da cultura portuguesas, evidentes nas suas traduções de poetas portugueses e na integração de elementos culturais ibéricos na sua poesia, no seu trabalho etnográfico e na sua investigação sobre a tradição oral".
José Luis Puerto nasceu em La Alberca, Salamanca, em 1953 e é escritor, ensaísta, etnógrafo, professor e tradutor de poesia portuguesa contemporânea.
"Homem de Fronteira profundamente enraizado na Serra de França e na Raia Ibérica, José Luís Puerto é um dos etnógrafos e investigadores mais reconhecidos das tradições ibéricas, paixão que combina com a criação literária, o ensino, o jornalismo e a reflexão ensaística", refere o Centro de Estudos Ibéricos.
"A sua trajetória estabelece uma ponte entre o local e o universal, inspirada no percurso intelectual e cívico de Eduardo Lourenço e na mensagem de grandes escritores portugueses como Eugénio de Andrade, Nuno Júdice, Jorge de Sena e Miguel Torga, que traduziu com profunda sensibilidade e uma linguagem plenamente humana e emocional", acrescenta.
José Luis Puerto "desenvolveu uma poética singular, acompanhada de um olhar crítico, solidário, de resistência e dignidade para com os menos afortunados e os esquecidos".
c/ Lusa