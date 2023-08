“Pôr do Sol: O mistério do colar de São Cajó” estreia nos cinemas

“O mistério do colar de São Cajó” é apresentado como a prequela da série de comédia “Pôr do Sol”, que teve duas temporadas exibidas na RTP, entre 2021 e 2022, e que é protagonizada pela família Bourbon de Linhaça, proprietária da herdade do Pôr do Sol, em Santarém.O projeto, produzido pela Coyote Vadio, uma ideia do realizador Manuel Pureza, do argumentista Henrique Dias e do ator Rui Melo, é uma paródia ao formato e aos ingredientes habituais de uma telenovela, com um enredo de drama, crime, amor, traição.O elenco do filme integra Rui Melo, Gabriela Barros, Diogo Amaral, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Carla Andrino, Diogo Infante e José Raposo, entre outros.