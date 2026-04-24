Porto Pianofest regressa aos EUA com Nuno Marques, Mariel Mayz, Lulwa Al Shamlan e Trio Schmidt

Depois de apresentações em Washington e em Madrid, o pianista Nuno Marques levou novamente o Porto Pianofest à cidade onde reside, Nova Iorque, com o intuito de projetar internacionalmente o Porto "como um destino cultural ímpar".

"Levar o Porto Pianofest além-fronteiras é uma forma natural de afirmar aquilo que o festival se tornou ao longo da última década: um projeto com identidade própria, capaz de dialogar com diferentes públicos e geografias", disse o fundador do evento cultural, num comunicado enviado à Lusa.

"Estes concertos pretendem apresentar o festival e contribuir para enquadrar o Porto como um destino cultural ímpar", explicou ainda o pianista, sobre as apresentações internacionais que antecedem a programação de agosto.

A apresentação em Nova Iorque, que decorreu no auditório Yamaha Artists Services, em Manhattan, contou com um momento musical protagonizado pelo próprio Nuno Marques, pelas pianistas Mariel Mayz e Lulwa Al Shamlan, assim como pelo Trio Schmidt, com Malka Bobrove no piano, Angel Guanga no violino e Noelia Carrasco no violoncelo

Depois de dez edições, o Porto Pianofest está de regresso à cidade que deu nome ao festival, de 01 a 11 de agosto, já com mais de 20 nomes confirmados para esta que é a 11.ª edição

O festival volta a palcos como a Casa da Música, a Reitoria da Universidade do Porto e o Museu de Serralves, convidando o público a descobrir a música através de diferentes atmosferas e contextos.

De acordo com a organização, a programação privilegia a qualidade artística, a proximidade com o público e uma experiência cultural imersiva, cruzando artistas consagrados com jovens talentos em afirmação.

O arranque do festival acontece em 01 de agosto, na Casa da Música, com a primeira apresentação em Portugal do Aaron Parks Trio, composto pelo pianista Aaron Parks, Anders Christensen no baixo e o baterista André Sousa Machado.

Já o encerramento, em 11 de agosto, leva o festival de regresso ao auditório do Museu de Serralves, com um concerto da pianista Tamara Stefanovich.

Ao longo de quase duas semanas, e com dezenas de apresentações, o calendário de estreias inclui ainda o pianista canadiano Jaeden Izik-Dzurko a atuar em 02 de agosto, e a pianista italiana Saskia Giorgini, que se estreia no Porto Pianofest no dia 08, num concerto ao pôr-do-sol no Pátio do Romântico, reforçando a relação entre a música, o espaço e a atmosfera que atravessa toda a programação.

"Ao fim de dez edições, sentimos que o Porto Pianofest atingiu uma nova fase de maturidade. Interessa-nos consolidar, garantir a qualidade artística e proporcionar uma experiência em que o público pode confiar: mesmo quem não conhece os artistas tem garantido um momento único de contacto com a música e a cidade", defendeu Nuno Marques, que irá também atuar no festival.

"Para nós, é fundamental que cada concerto seja vivido desta forma próxima e significativa", acrescentou.

Além de ocupar os espaços mais emblemáticos da cidade, o Porto Pianofest leva o talento e a música erudita a outros lugares, regressando, em 05 de agosto, ao Conservatório de Música de Vila do Conde para apresentações de jovens artistas, fomentando o intercâmbio cultural e reforçando os laços com a comunidade.

O festival apresenta também os concertos à hora de almoço, de entrada livre, protagonizados por jovens pianistas em ascensão, nos dias 06 e 07 de agosto, no Museu Romântico.

Há igualmente lugar para os mais pequenos no concerto anual para famílias, no dia 08 de agosto, na Casa Comum da Universidade do Porto.