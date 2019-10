Portugal empresta desenho de Leonardo da Vinci ao Museu do Louvre

Quase 200 obras de Leonardo da Vinci, emprestadas por 12 países, vão estar no expostas no Museu do Louvre até fevereiro do próximo ano.

Portugal cedeu um desenho do espólio do Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto.

Os correspondentes da RTP em França estiveram entre os poucos jornalistas internacionais que já visitaram esta retrospetiva.