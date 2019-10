Prémio LeYa não será atribuído este ano

“O Júri deliberou, por unanimidade, não atribuir este ano o Prémio LeYa, por entender que as obras concorrentes não correspondem aos parâmetros de qualidade literária exigidos pelo Prémio”, pode ler-se no comunicado enviado esta terça-feira às redações.







O júri, presidido por Manuel Alegre, salienta que a situação está prevista no regulamento do prémio e que a decisão foi tomada após uma reunião na sede do grupo editorial, em Alfragide.





O vencedor deveria ter sido revelado esta quarta-feira ao final da manhã.





Nos últimos anos, o prémio LeYa não tinha sido atribuído também em 2016. Na altura, o júri entendeu que “as obras a concurso não correspondem à importância e ao prestígio do Prémio LeYa no âmbito das literaturas de língua portuguesa”.







Para além de Manuel Alegre integram o júri Nuno Júdice, Ana Paula Tavares, Lourenço do Rosário, Paulo Werneck, Isabel Lucas e José Carlos Seabra Pereira.





No ano passado, o Prémio LeYa foi atribuído ao romance "Torto Arado", do escritor brasileiro Itamar Vieira Junior, pela "solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil", justificou então o júri.