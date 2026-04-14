Prémio literário ALMA 2026 atribuído a canadiano Jon Klassen

A lista de 263 candidatos, de 74 países e regiões, da qual fazem parte autores, ilustradores, contadores de histórias e promotores da leitura, foi divulgada em outubro na Feira do Livro de Frankfurt, pelo Conselho Sueco das Artes.Para a edição de 2026 havia oito nomeados de Portugal: os ilustradores André Letria, Catarina Sobral, Madalena Matoso e Mariana Rio, todos anteriormente nomeados para o prémio, os escritores Cristina Carvalho, José Jorge Letria e Mafalda Cordeiro, e a promotora de leitura Cristina Taquelim.Nascido em 1981, Klassen "abre novas perspetivas sobre o lugar [da humanidade] no universo", sublinhou o júri, citado em comunicado."O que acontece quando uma rocha cai do céu, quando chapéus desaparecem ou uma caveira ganha vida própria? Com precisão, emoção e humor inventivo, os desafios da incerteza e esperança da vida são retratados numa interação entre cor e forma", acrescentou a nota do júri.Ainda segundo o júri, "os contos brilhantes de Jon Klassen distinguem-se pela sua elegância natural e profundidade ambígua, na qual o leitor se torna cocriador".Amplamente publicado em Portugal, Klassen é autor de livros como "Quero o meu chapéu", "Uma pedra cai do céu" e "A caveira", entre outros.O ALMA é uma iniciativa do Conselho Sueco das Artes, com um valor monetário de mais de 430 mil euros, que constitui o mais importante galardão na área da literatura infantil e juvenil, a nível internacional.