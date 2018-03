Prémio Pritzker 2018 para o arquitecto indiano Balkrishna Doshi

RTP07 Mar, 2018, 15:44 / atualizado em 07 Mar, 2018, 17:52 | Cultura

O Pritzker, visto como o Nobel no campo da arquitetura, é atribuído desde 1979. Já distinguiu os arquitectos portugueses Álvaro Siza (1992) e Eduardo Souto Moura (2011). De acordo com o júri do Pritzker, Doshi, primeiro indiano distinguido com o prémio, foi escolhido por saber "interpretar a arquitetura e transformá-la em construções que respeitam a cultura oriental, melhorando a qualidade de vida na Índia".

Arquiteto, urbanista e professor, nascido em Pune, em 1927, Balkrishna Doshi foi distinguido igualmente pela sua "excecional arquitectura", o "compromisso e dedicação ao país de origem e comunidades", pela "influência como professor" e "excelente exemplo para profissionais e estudantes de todo o mundo".

A par de uma carreira académica que o tem levado a ensinar em importantes universidades norte-americanas, Doshi desenvolveu ao longo de décadas um trabalho fundamental na área do design ambiental, com o seu instituto a realizar trabalhos pioneiros em habitação de baixo custo e planeamento urbano.Percurso arrancou com Le Corbusier

Balkrishna Doshi trabalhou durante quatro anos com Le Corbusier em Paris, entre 1951 e 1954, regressando então a Ahmedabad, capital do Estado indiano do Gujarat, com a tarefa de supervisionar os projectos do mestre da arquitectura moderna.



Em 1978, Balkrishna Doshi fundou a Fundação Vastushilpa para Estudos e Pesquisa em Projeto Ambiental.

Em 1955, criou o Vastu-Shilpa, o seu próprio estúdio, trabalhando em estreita colaboração com Louis Kahn, um dos nomes grandes da arquitectura norte-americana, quando Kahn projetou o campus do Instituto Indiano de Gestão de Ahmedabad.

Anos depois, em 1958 tornou-se membro da Fundação Graham para Estudos Avançados em Belas Artes, arrancando com a Escola de Arquitectura em 1962.



É ainda membro do Instituto Real de Arquitetos Britânicos (Royal Institute of British Architects), e fez parte do comité de seleção do Prémio Pritzker, do Centro Nacional das Artes Indira Gandhi e do Prémio de Arquitectura Aga Khan. Também é membro do Instituto Indiano de Arquitectos.

