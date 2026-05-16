Prémios Sophia. Filme "Banzo" foi o grande vencedor com dez prémios

Em 1907, numa ilha tropical africana, a relação entre os colonos portugueses e os negros escravizados é violenta. Esta é a história de "Banzo".



O filme era o principal favorito dos Prémios Sophia, com 14 nomeações, e ganhou dez prémios, incluindo o de melhor atriz coadjuvante, melhor filme e melhor realização.



O tema da décima quinta edição dos Prémios Sophia foi "Projetar o presente e imaginar o futuro".



Na cerimónia no Centro Cultural de Belém e transmitida em direto na RTP 2, a série "Casa Abrigo" foi também premiada. Nela são contadas histórias de vítimas de violência doméstica.



A estreia foi em outubro de 2025 na RTP e está disponível na RTP Play.