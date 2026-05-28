Cultura
Presidente da República levou e doou Camões e Agustina na inauguração da Feira do Livro
António José Seguro foi até à Feira do Livro de Lisboa, acabadinha de abrir as portas no Parque Eduardo VII, mas apenas para o momento oficial do arranque do certame.
O presidente não comprou livros e até levou Camões, António Alexandre, Lídia Jorge e Agustina Bessa Luís, tendo os doado para quem deles precisar.
Ontem foi só inaugurar o espaço literário e remeteu para dia 12 regressar para o passeio pela feira.
Sandy Gageiro - RTP Antena 1