Primeira vencedora do Óscar de Melhor Casting defende diversidade e autenticidade

"É a autenticidade que, de muitas formas, mantém toda a gente pronta", afirmou Kulukundis, nos bastidores dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que decorreu esta noite em Los Angeles.

"Não sabemos realmente como as coisas vão sair da boca de pessoas reais", disse a responsável, que escolheu para o filme muita gente que nunca tinha representado, incluindo militares, enfermeiros e profissionais de skate.

"Também gostamos dos atores que treinaram para isso", ressalvou. "Tentamos manter tudo misturado, porque é assim que a vida é", continuou. "Toda a gente tem uma história para contar e queremos contar essa história".

Cassandra Kulukundis venceu o Óscar de uma categoria que é nova depois de colaborar com Paul Thomas Anderson, argumentista e realizador do filme, por mais de 25 anos.

"Nós éramos crianças", gracejou a vencedora, lembrando os primeiros tempos em que colaborou com o realizador, começando em 1996. "A colaboração muda em cada filme, porque depende do que estamos a fazer", apontou. "Batalha Atrás de Batalha", disse, é um encontro de "tudo o que pensámos, dissemos e vimos juntos".

Kulukundis falou do processo difícil de escolher a atriz para a personagem Perfidia Beverly Hills, para a qual houve muitas candidatas e que acabou por ir para Teyana Taylor.

"A Teyana é uma lutadora", descreveu, referindo que Chase Infiniti, que foi escolhida para o papel de Willa Ferguson, começou por ser o oposto: "pura, educada, tão fresca, nova e inocente", mas que acabou por encontrar a lutadora dentro de si.

Com a consagração nesta estreia da categoria, Cassandra Kulukundis ultrapassou o elenco escolhido por Gabriel Domingues, responsável pelo casting do filme brasileiro "O Agente Secreto", que inclui a atriz portuguesa Isabél Zuaa.

Os outros nomeados eram Nina Gold por "Hamnet", Jennifer Venditti por "Marty Supreme" e Francine Maisler por "Pecadores".

A 98.ª cerimónia de entrega dos Óscares decorreu esta noite no Dolby Theatre, em Los Angeles, com 24 categorias.