Primeiras bolsas António Coutinho entregues a jovens africanos

António Almeida, um jovem cabo-verdiano que investiga os micro-organismos do mar, e Adija Wilson, cientista moçambicana que estuda o mel e as flores foram os vencedores da primeira edição.



A cerimónia decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e contou com a presença de Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, que falou como testemunhou a jornalista Carolina Soares, da importância da ciência e da investigação para atingir objetivos no futuro.



Entregues as bolsas que têm o nome de um investigador português na área da imunologia que foi também presidente do Instituto Gulbenkian da Ciência até 2012.



É atualmente professor catedrático de imunologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.