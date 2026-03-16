Primeiro Óscar de sempre de Melhor Casting distingue "Batalha Atrás de Batalha"
A diretora de `casting` Cassandra Kulukundis venceu o primeiro Óscar de sempre de Melhor Casting, pela escolha do elenco de "Batalha Atrás de Batalha", na 98.ª gala dos prémios da Academia de Hollywood, a decorrer em Los Angeles.
Para esta categoria estavam também nomeados os diretores de `casting` Nina Gold, pela escolha do elenco de "Hamnet", Jennifer Venditti, por "Marty Supreme", Gabriel Domingues, por "O Agente Secreto", e Francine Maisler, por "Pecadores".
O Óscar de Melhor Curta-metragem em `live action` teve dois vencedores: "The Singers", de Sam A. Davis e Jack Piatt, e "Two People Exchanging Saliva", de Alexandre Singh e Natalie Musteata.
O facto não é inédito nos Óscares, já aconteceu em 1969, com as atrizes Barbra Streisand e Katharine Hepburn, e com os atores Fredric March e Wallace Beery, em 1932, num total de seis ocasiões, de acordo com estatísticas dos prémios de Hollywood.
Os outros três nomeados para Melhor Curta-metragem em `live action` eram "Butcher`s Stain", Meyer Levinson-Blount e Oron Caspi, "A Friend of Dorothy", Lee Knight e James Dean, e "Jane Austen`s Period Drama", Julia Aks e Steve Pinder.
O Óscar de Melhor Filme de Animação foi para "As Guerreira do K Pop", com realização e produção de Maggie Kang, Chris Appelhans e Michelle L.M. Wong, deixando para trás os nomeados "Arco", de Ugo Bienvenu, "Elio", de Adrian Molina, Domee Shi e Madeline Sharafian, "Little Amelie or the Character of Rain", de Maïlys Vallade e Liane-Cho Han, e "Zootopia 2", de Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino.
"The Girl Who Cried Pearls", de Chris Lavis e Maciek Szczerbowski, venceu o Óscar de Melhor Curta-metragem de Animação. Os outros nomeados eram "Butterfly", de Florence Miailhe e Ron Dyens, "Forevergreen", de Nathan Engelhardt e Jeremy Spears, "The Shyness of Trees", de John Kelly e Andrew Freedman, "The Three Sisters", de Konstantin Bronzit.
Os Óscares de Melhor Guarda-roupa e de Melhor Caracterização foram para "Frankenstein", para já o filme mais premiado desta edição.
Em Melhor Guarda-roupa foi distinguida Kate Hawley, superando os nomeados de "Avatar: Fogo e Cinzas", "Hamnet", "Marty Supreme" e "Pecadores", enquanto em Melhor Caracterização, o prémio foi entregue a Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey.
Nesta categoria, os outros filmes nomeados eram "Kokuho", "Pecadores", "The Smashing Machine: Coração de Lutador" e "A Meia-irmã Feia".
Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, são conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos são "Pecadores", com o número recorde de 16 nomeações, e "Batalha atrás de Batalha", com 13, numa edição em que há um novo prémio para quem escolhe o elenco, o Óscar de Melhor Casting, num total de 24 categorias.
A cerimónia da 98.ª edição dos Óscares realiza-se no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do humorista Connan O`Brian.