Programa Centro Magalhães vai recuperar mosteiro e escola de artes em Évora

De acordo com um comunicado, o programa, que integra o Projeto SPHERA Cástris para as Indústrias Culturais e Criativas, será apresentado na quinta-feira no mosteiro, às 15:00, pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e pela Universidade de Évora.

A cerimónia de apresentação do programa, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, contará com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e da secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira.

O Programa Centro Magalhães para as Indústrias Culturais e Criativas integra o projeto SPHERA Cástris, Centro de Artes, Ciência e Património, e tem como objetivo "criar uma rede transfronteiriça de infraestruturas que contribua para a fixação de indústrias culturais e criativas no território".

De acordo com o comunicado, no âmbito do Magalhães - um programa financiado pelo INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) - está previsto um investimento na recuperação de infraestruturas, que abrange o Mosteiro de S. Bento de Cástris e o edifício da Escola de Artes.

O Mosteiro de São de Bento de Cástris, classificado como monumento nacional, poderá, neste projeto, acolher residências, intercâmbios de arte, ciência e património, e incubação de indústrias criativas e culturais.

Será também um novo espaço cultural na região, com salas de exposições permanentes e temporárias, para usufruto dos cidadãos, acrescenta o comunicado.

Na Escola de Artes da Universidade de Évora irá nascer um laboratório criativo com equipamentos de fabricação digital e prototipagem rápida, aberto aos estudantes da universidade, a artistas, criativos e à população em geral e que servirá como espaço de apoio à incubação de indústrias criativas.

"Pretende-se desenvolver linhas de ação transfronteiriças que reforcem a capacitação do setor das indústrias culturais e criativas das regiões envolvidas: Alentejo, Algarve e Andaluzia", segundo a tutela.

No Alentejo são parceiros do programa a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Universidade de Évora, tendo a candidatura sido promovida pela CCDRAlentejo (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo).