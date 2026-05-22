Programa satírico "The Late Show" termina após pressão de Trump contra apresentador

Nas últimas semanas, o "The Late Show" recebeu vários convidados de alto nível, incluindo o ex-presidente Barack Obama, o ator Tom Hanks e a apresentadora Oprah Winfrey, tendo todos manifestado apoio face à decisão da CBS de tirar do ar o programa líder de audiências no seu horário.

Na quarta-feira, para o penúltimo programa, o cantor Bruce Springsteen, crítico assumido de Donald Trump, compareceu para demonstrar o seu apoio ao apresentador.

"És o primeiro tipo nos Estados Unidos a perder o programa porque temos um Presidente que não tolera uma piada", disse o célebre compositor.

No palco do teatro Ed Sullivan, na Broadway nova-iorquina, Springsteen interpretou ainda "Streets of Minneapolis", o seu hino musical contra a repressão da imigração no país.

A CBS insistiu que a decisão de cancelar o "The Late Show" foi puramente financeira, sem relação com os esforços da Paramount, sua empresa-mãe, para obter a aprovação do governo para a sua fusão de 8,4 mil milhões de dólares com a Skydance Media.

Mas muitos, incluind o apresentador de 62 anos, viram na decisão a mão do Presidente norte-americano, em guerra aberta contra os media que considera hostis.

Colbert chegou a apelidar de "grande suborno" um pagamento de 16 milhões de dólares feito pela Paramount a Trump, numa queixa após uma polémica sobre a edição de uma entrevista com a sua antiga rival presidencial, Kamala Harris.

Em várias ocasiões, o Trump considerou a CBS "fora de controlo", chamando a Colbert "um desastre patético" que precisava de ser "tirado de cena".

Desde então, a jornalista e empresária de media Bari Weiss foi nomeada chefe da CBS News, onde promoveu uma reestruturação.

Tal como os seus colegas de outros `talk shows` noturnos, Stephen Colbert é um acérrimo crítico do Presidente republicano, implacavelmente satirizado no ar.

Colbert ficou visivelmente emocionado na semana passada quando foi acompanhado em direto pelos seus colegas e concorrentes de outras estações --- Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver e Jimmy Fallon --- que vieram prestar homenagem e expressar o seu apoio.

O próprio Kimmel foi brevemente afastado do ar em setembro de 2025 pela sua estação, a ABC, após uma reação negativa dos republicanos por um comentário que fez sobre o assassínio do influenciador ultraconservador Charlie Kirk.

Depois de se iniciar no teatro de improviso, Stephen Colbert entrou na carreira televisiva em 1995, antes de se juntar ao "The Daily Show" de Jon Stewart em 1997, encarnando um apresentador conservador reacionário.

Foi com esta personagem que criou o seu próprio programa, "The Colbert Report", em 2005, antes do auge da sua carreira com "The Late Show" dez anos depois.

Para o futuro, Stephen Colbert admitiu lançar um novo programa, sem adiantar pormenores.

Grande fã do universo do autor britânico Tolkien, anunciou ainda que vai escrever com o realizador neozelandês Peter Jackson um novo filme baseado em "O Senhor dos Anéis".

Para o episódio final do programa, gravado hoje, a lista de convidados foi mantida em segredo.

Na semana passada, Stephen Colbert recebeu também o antigo apresentador e criador do programa, David Letterman, que substituiu em 2015. Em jeito de crítica, os dois subiram ao telhado do edifício e atiraram móveis do estúdio para um grande logótipo da CBS colocado no passeio.

"Podem tirar o programa a um homem", disse David Letterman. "Mas não lhe podem tirar a voz."