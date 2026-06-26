Projeto de incentivo à leitura de Dua Lipa abre espaço na Livraria Lello no Porto
O projeto de incentivo à leitura criado pela cantora britânica Dua Lipa, intitulado Service95, inaugura no sábado um espaço na Livraria Lello, no Porto, com o nome "Manifesto Library" (biblioteca Manifesto), anunciou hoje a Lello em comunicado.
O espaço, dedicado a livros censurados ou de alguma forma `desafiados` pela convenção, em vários países, situar-se-á dentro da Lello, sendo inaugurado no âmbito do festival literário Babell, no sábado à noite.
No sítio da livraria na Internet, pode ler-se que estas obras "convidam à reflexão, ao debate e à descoberta", e na imagem disponibilizada estão obras de Conceição Evaristo, Trevor Noah, Jodi Picoult, Harper Lee, Rupi Kaur e Salman Rushdie, entre outros.
O espaço ficará dividido nas categorias de poder, controlo, voz e memória e está inserido no novo auditório cultural, sendo inaugurado no sábado no espírito do clube lançado pela cantora.
Os 100 livros estarão localizados na nova área da livraria, cujo projeto de expansão foi assinado por Álvaro Siza Vieira, e representam a primeira expressão física permanente do clube de leitura iniciado pela cantora britânica, uma das `estrelas` da pop mais ouvidas nos últimos anos.
"Quando fundei o clube, a minha ambição era que se tornasse uma casa para escritores e leitores, onde quer que estejam e quaisquer que sejam as suas circunstâncias. Ler o mundo aproxima-nos --- mas, infelizmente, nem todos são a favor disso", defende Dua Lipa, citada em comunicado.
Segundo a cantora, estes cem livros "deixam questões ou foram questionados", tendo alguns sido banidos em escolas por questões de raça ou sexualidade, e estão ali num "santuário dedicado aos livros que desapareceram, aos autores cuja coragem desmascara estruturas de poder e controlo, e aos leitores que se recusam a que lhes digam que livro podem ler".
A diretora de marca da Lello, Francisca Pedro Pinto, situa a Manifesto na visão da livraria do livro como "tecnologia de liberdade" e base de uma "sociedade para imaginar, interpretar e construir o seu próprio futuro".
Dua Lipa, de 30 anos e ascendência kosovar e albanesa, tem como lançamento discográfico mais recente "Radical Optimism" (2024), sucessor de "Future Nostalgia" (2020), que tinha apresentado em Portugal em 2022, após o disco de estreia homónimo, de 2017.
O Service95 é um clube de leitura, plataforma de artigos, entrevistas e ensaios sobre literatura e também a `base` para Dua Lipa entrevistar autores e recomendar livros - este mês, por exemplo, o livro recomendado pela cantora é "Having Spent Life Seeking", de Kae Tempest.
O festival literário Babell arrancou na quarta-feira e decorre até segunda-feira, com nomes como Olga Tokarczuk, Salman Rushdie e Margaret Atwood num programa de sessões literárias, concertos, cinema e outras apresentações que, ao todo, custou mais de três milhões de euros à fundação da Livraria Lello, excetuando o apoio da Câmara do Porto, que coorganiza o evento.