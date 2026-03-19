Cultura
Projeto TASA promove as artes tradicionais do Algarve
No dia em que se comemora o Dia Mundial do Artesão, é importante lembrar quem promove a arte, quem a faz e preserva. Entre eles estão Ana Silva e José Vitorino, dois artesãos que trabalham juntos a partir de São Bartolomeu de Messines, no Algarve. Ele constrói instrumentos musicais em cana. Ela faz brinquedos e objetos para a casa em madeira ou material derivado de plantas.
Ambos deram as mãos e abraçaram o projeto TASA - Técnicas Ancestrais Soluções Atuais.
Uma rede de artesãos e designers criada em 2010, por iniciativa da CCDR do Algarve, com o objetivo de valorizar saberes ancestrais através de soluções atuais.
através de acções desenvolvidas em parceira com escolas, empresas, universidade e investigadores.
Ana Silva e José Vitorino, são dois desses artesãos e partilham muito mais do que o espaço da oficina à saída de São Bartolomeu de Messines para Silves.
Trabalham juntos há 30 anos num amor pela arte de moldar o que natureza lhes dá, seja uma simples cana, pedaços de madeira ou o esparto.
Os materiais que utilizam, crescem maioritariamente perto da oficina. Com o tempo aprimoraram os objectos, foram inovando e acrescentaram um maior cuidado com o design.