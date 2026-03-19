Projeto TASA promove as artes tradicionais do Algarve

Uma rede de artesãos e designers criada em 2010, por iniciativa da CCDR do Algarve, com o objetivo de valorizar saberes ancestrais através de soluções atuais.





através de acções desenvolvidas em parceira com escolas, empresas, universidade e investigadores.

Ana Silva e José Vitorino, são dois desses artesãos e partilham muito mais do que o espaço da oficina à saída de São Bartolomeu de Messines para Silves.





Trabalham juntos há 30 anos num amor pela arte de moldar o que natureza lhes dá, seja uma simples cana, pedaços de madeira ou o esparto.

Os materiais que utilizam, crescem maioritariamente perto da oficina. Com o tempo aprimoraram os objectos, foram inovando e acrescentaram um maior cuidado com o design.





O TASA, hoje gerido a partir de Loulé pela Proactivur, empresa e animação turística de João Ministro, tem permitido recuperar artes que estavam em risco de desaparecerNos brinquedos, nos instrumentos musicais ou nos objectos de uso quotidiano.