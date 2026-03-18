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Quatro coproduções portuguesas em destaque no Festival de Cinema de Hong Kong

Quatro coproduções portuguesas em destaque no Festival de Cinema de Hong Kong

Quatro coproduções portuguesas integram o Festival Internacional de Cinema de Hong Kong (HKIFF, na sigla em inglês), que vai decorrer entre 01 e 12 de abril, anunciou a organização.

Lusa /
Isaac Lawrence - AFP

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De acordo com a programação do HKIFF, divulgada na terça-feira, a categoria Cinema do Mundo inclui o filme "O Riso e a Faca", a segunda longa-metragem de ficção do realizador português Pedro Pinho.

A coprodução entre Portugal, Brasil, França e Roménia foi candidata aos Goya 2026 - prémios espanhóis de cinema - de melhor filme europeu e aos prémios europeus de cinema de 2026 da Academia Europeia de Cinema.

"O Riso e a Faca", de Pedro Pinho, com Sérgio Coragem, Cléo Diára e Jonathan Guilherme no elenco, estreou-se em maio no Festival de Cinema de Cannes, em França, valendo à atriz um prémio de representação na secção "Un Certain Regard".

Na secção Mestres e Autores, vai ser exibido "Magalhães", do realizador filipino Lav Diaz, sobre o navegador português Fernão de Magalhães, que foi o candidato das Filipinas a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

O filme, protagonizado pelo ator mexicano Gael García Bernal no papel do navegador português Fernão de Magalhães (1480-1521), que encetou a viagem de circum-navegação e morreu nas Filipinas.

"Magalhães", com coprodução portuguesa pela Rosa Filmes, conta ainda com a participação da atriz Ângela Machado, no papel de Beatriz Barbosa, mulher do navegador, e dos atores Tomás Alves, Rafael Morais, Ivo Arroja e Valdemar Santos.

Na mesma secção está o mais recente documentário do alemão Werner Herzog, "Ghost Elephants", gravado em Angola, e que se estreou na 82.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Entre os documentários a exibir no HKIFF consta "Amílcar", que resulta de um trabalho de cinco anos em torno do político africano independentista Amílcar Cabral, feito pelo realizador espanhol Miguel Eek.

A coprodução entre Espanha, França, Suíça, Cabo Verde e Portugal, pela Lx Films, conta com direção de fotografia de João Pedro Plácido, e está indicada para o prémio de melhor documentário ibero-americano no Festival de Cinema de Guadalajara, que vai decorrer em abril.

Na secção Caleidoscópio - Poesia em Movimento do HKIFF estará "Last night I conquered the city of Thebes", de Gabriel Azorín, uma produção espanhola com a portuguesa Primeira Idade.

O festival vai apresentar ainda vários filmes clássicos restaurados em 4K, incluindo "Aniki-Bóbó" (1942), primeiro filme do realizador português Manoel de Oliveira (1908-2015).

O HKIFF inclui uma competição para curtas-metragens, os prémios Firebirds, e um dos nomeados é "Samba Infinito", uma coprodução do Brasil e França, realizada pelo brasileiro Leonardo Martinelli.

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