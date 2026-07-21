Rafaela Rodrigues vence Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce em ilustração

Em comunicado, o júri elogiou "a originalidade e a força visual" da proposta apresentada por Rafaela Rodrigues.

"Com uma linguagem gráfica muito própria, uma identidade artística distintiva e um subtil sentido de humor, a proposta de Rafaela Rodrigues sobressaiu entre as candidaturas apresentadas", afirmou o júri.

O Prémio de Literatura Infantil foi criado em 2014 por aquela empresa de retalho e tem um valor monetário de 50.000 euros a repartir em partes iguais pelos autores distinguidos nas categorias de texto e de ilustração.

Na vertente de texto, o prémio foi atribuído em maio à psicóloga clínica e autora Clementina Almeida, pela história "O dragão que tinha soluços", seguindo-se a vertente ilustração, com os candidatos a proporem um trabalho visual.

O livro ilustrado que resulta da união das duas fases do prémio é publicado habitualmente no final do ano.

De acordo com o júri da 13.ª edição deste prémio literário, "O dragão que tinha soluços" é "uma história divertida, que traz a fantasia ao quotidiano das crianças enquanto leitores, numa narrativa ritmada e bem-humorada".

Em maio, a organização explicava que a história aborda, "de forma sensível e próxima do universo infantil, as emoções e os medos que muitas crianças guardam sem conseguirem expressar".

"Através da personagem Quentinho, um dragão com soluços, e da amizade com Pedro, a narrativa explora a importância da escuta, da empatia e do acolhimento emocional", lê-se na sinopse.

Rafaela Rodrigues, madeirense, é formada em Design e Ilustração, e trabalha nestas duas áreas, além de mediação cultural.

É autora e ilustradora dos livros "O Pescador", "A Bordadeira", "O Levadeiro" e "A Fiandeira", uma coleção infantojuvenil dedicada às profissões regionais, refere a nota biográfica.

O júri da categoria de ilustração integrou os artistas João Fazenda, Madalena Matoso e António Jorge Gonçalves, Ana Isabel Valente, da Comissão Nacional para os Direitos das Crianças e Jovens, e Filipa Pimentel, do Pingo Doce.